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Анастасиос Лагос
№8
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Возраст
29
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
2012/2013
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
19:00
Динамо
2 : 1
Панатинаикос
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
2 : 3
ПСВ
22'
22'
22'
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 44'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
2
ПСВ
3
минуты: 1' - 44' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
ПСВ
1 : 1
Панатинаикос
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
Панатинаикос
1
был в запасе
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эшторил
2
Панатинаикос
0
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 2
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Динамо
2
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур