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Генсерик Кусунга
№31
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2010/2011
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
22:45
Базель
2 : 1
Манчестер Юнайтед
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 88' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Базель
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 88' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
Оцелул
2 : 3
Базель
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Оцелул
2
Базель
3
был в запасе
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
Бенфика
1 : 1
Базель
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
минуты: 89' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Базель
1
минуты: 89' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
Базель
0 : 2
Бенфика
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Базель
0
Бенфика
2
был в запасе