Стефан Зошак
№27
Полузащитник
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Команда
Жилина
Возраст
37
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Челси
2 : 1
Жилина
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Челси
2
Жилина
1
был в запасе
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
Жилина
0 : 7
Марсель
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 33' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Жилина
0
Марсель
7
минуты: 33' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Марсель
1 : 0
Жилина
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 80'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Марсель
1
Жилина
0
минуты: 1' - 80' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур