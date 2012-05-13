Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Патрик Шик
Юрий Жирков
Артем Дзюба
Антонио Рюдигер
Россия
Испания
Бельгия
Украина
Нидерланды
Португалия
Италия
Северная Македония
Франция
Финляндия
Шотландия
ЦСКА
Арсенал
Зенит
Краснодар
Барселона
Реал
Крылья Советов
Манчестер Сити
ПСЖ
Челси
Ростов
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Испания
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Станислав Черчесов
Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Panini
Неймар
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Джош Моррис
№3
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карлайл Юнайтед
Возраст
29
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Челси
2 : 1
Блэкберн
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2
Блэкберн
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Блэкберн
3 : 1
Фулхэм
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Блэкберн
3
Фулхэм
1
был в запасе
02.01.2012
02 янв. 2012
пн
18:00
Блэкберн
1 : 2
Сток Сити
02.01.2012
02 янв. 2012
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Блэкберн
1
Сток Сити
2
был в запасе
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 3
Блэкберн
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
15:45
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Блэкберн
3
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
Ливерпуль
1 : 1
Блэкберн
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1
Блэкберн
1
был в запасе