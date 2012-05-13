Джош Моррис
№3
Полузащитник
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Команда
Карлайл Юнайтед
Возраст
29
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Челси
2 : 1
Блэкберн
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2
Блэкберн
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Блэкберн
3 : 1
Фулхэм
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Блэкберн
3
Фулхэм
1
был в запасе
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
Блэкберн
1 : 2
Сток Сити
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Блэкберн
1
Сток Сити
2
был в запасе
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 3
Блэкберн
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 15:45
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Блэкберн
3
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 18:00
Ливерпуль
1 : 1
Блэкберн
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1
Блэкберн
1
был в запасе