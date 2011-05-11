Дину (Дину Молдован)
№26
Вратарь
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Команда
Понферрадина
Возраст
31
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:00
Эспаньол
2 : 2
Валенсия
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
2
Валенсия
2
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2
Леванте
1
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
Мальорка
0 : 1
Эспаньол
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
0
Эспаньол
1
был в запасе