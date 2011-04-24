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Франк Жульенн
№33
Нападающий
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Команда
Возраст
28
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Ренн
0
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:00
Брест
2 : 0
Ренн
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
2
Ренн
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Ренн
0 : 0
Осер
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
0
Осер
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2
Ницца
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4
Арль-Авиньон
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Валансьен
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Валансьен
0
был в запасе
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
Марсель
0 : 0
Ренн
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0
Ренн
0
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Ренн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Ренн
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Ренн
0 : 1
Монпелье
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
0
Монпелье
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Ланс
0 : 0
Ренн
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
0
Ренн
0
был в запасе