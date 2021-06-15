Рафаэль Варан №4 Защитник Подписаться

Команда Реал

Возраст 28

Рост 191

Вес 76

Когда играл за «Ланс», сказал Зидану по телефону, что не может говорить, поскольку готовится к экзаменам. Позже Варан рассказывал, что узнал голос Зидана, не знал, что говорить, и занервничал. Но сначала он подумал, что его разыгрывают.