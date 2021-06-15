Рафаэль Варан
№4
Защитник
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Команда
Реал
Возраст
28
Рост
191
Вес
76
Когда играл за «Ланс», сказал Зидану по телефону, что не может говорить, поскольку готовится к экзаменам. Позже Варан рассказывал, что узнал голос Зидана, не знал, что говорить, и занервничал. Но сначала он подумал, что его разыгрывают.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.06.2021 15 июня 2021 вт 22:00
Франция
1 : 0
Германия
15.06.2021 15 июня 2021 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Франция
1
Германия
0
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур