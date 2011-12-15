Евгений Ткачук
№27
Защитник
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Команда
Заря
Возраст
29
Рост
192
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
Ганновер-96
3 : 1
Ворскла
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ганновер-96
3
Ворскла
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ворскла
1
Копенгаген
1
был в запасе
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
Ворскла
1 : 3
Стандард
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ворскла
1
Стандард
3
был в запасе
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Стандард
0 : 0
Ворскла
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
0
Ворскла
0
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
Ворскла
1 : 2
Ганновер-96
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ворскла
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
Копенгаген
1 : 0
Ворскла
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Ворскла
0
был в запасе