Флориан Айжу
№0
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 22:00
Тулуза
0 : 1
Монпелье
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
0
Монпелье
1
был в запасе
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 23:00
Тулуза
1 : 2
Ренн
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1
Ренн
2
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Тулуза
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
1
был в запасе
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
Лион
2 : 0
Тулуза
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
2
Тулуза
0
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Тулуза
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
Тулуза
0
был в запасе