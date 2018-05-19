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Поль-Жорж Нтеп
№29
Нападающий
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Команда
Возраст
28
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. кубок
германия. бундеслига
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2010/2011
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
5 : 0
Лилль
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
5
Лилль
0
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Монако
1 : 0
Сент-Этьен
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 3
Бордо
88'
88'
88'
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Бордо
3
был в запасе
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
Монпелье
0 : 1
Сент-Этьен
90'
90'
90'
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Труа
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Страсбур
0 : 1
Сент-Этьен
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
19:00
Лион
1 : 1
Сент-Этьен
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
09.02.2018
09 февр. 2018
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Марсель
09.02.2018
09 февр. 2018
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
2
Марсель
2
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
35'
35'
35'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
35'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Ницца
1 : 0
Сент-Этьен
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур