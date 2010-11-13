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Даниэль Швабке
№24
Вратарь
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Команда
Рот-Вайсс
Возраст
31
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
Кельн
0 : 4
Боруссия
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0
Боруссия
4
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
Нюрнберг
3 : 1
Кельн
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
3
Кельн
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
Кельн
3 : 2
Гамбург
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
3
Гамбург
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Кельн
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
2
Кельн
1
был в запасе
15.10.2010
15 окт. 2010
пт
21:30
Кельн
1 : 2
Боруссия
15.10.2010
15 окт. 2010
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
1
Боруссия
2
был в запасе