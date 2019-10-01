Йелле Воссен
№9
Нападающий
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Команда
Зюлте-Варегем
Возраст
32
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2019 01 окт. 2019 вт 19:55
Реал
2 : 2
Брюгге
01.10.2019 01 окт. 2019 вт 19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Реал
2
Брюгге
2
был в запасе