Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Марио Фернандес
Серхио Рамос
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Патрик Шик
Юрий Жирков
Артем Дзюба
Антонио Рюдигер
Испания
Россия
Бельгия
Украина
Нидерланды
Португалия
Северная Македония
Италия
Франция
Финляндия
Шотландия
ЦСКА
Арсенал
Зенит
Краснодар
Реал
Манчестер Сити
Барселона
Челси
Ростов
Крылья Советов
Эйбар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Станислав Черчесов
Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Panini
Неймар
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Жулиано (Жулиано Виктор Де Паула)
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
31
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
ПСЖ
5 : 1
Истанбул Башакшехир
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 68' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 68' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
3 : 4
РБ Лейпциг
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 65' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
минуты: 65' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Истанбул Башакшехир
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 74' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 74' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Манчестер Юнайтед
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
0 : 2
ПСЖ
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
20:55
минуты: 81' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0
ПСЖ
2
минуты: 81' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур