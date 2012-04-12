Марвин Огунжими
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:00
Расинг
0 : 3
Мальорка
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
0
Мальорка
3
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 18:00
Валенсия
2 : 2
Мальорка
11.03.2012 11 марта 2012 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2
Мальорка
2
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:00
Мальорка
1 : 1
Осасуна
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
1
Осасуна
1
был в запасе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 20:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Мальорка
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 20:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
1
Мальорка
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 20:00
Мальорка
4 : 0
Вильярреал
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
4
Вильярреал
0
был в запасе
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 18:00
Малага
3 : 1
Мальорка
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 18:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3
Мальорка
1
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:00
Мальорка
1 : 0
Бетис
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
1
Бетис
0
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 18:00
Райо Вальекано
0 : 1
Мальорка
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0
Мальорка
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 1 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:00
Мальорка
1 : 2
Реал
88'
88'
88'
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Мальорка
1
Реал
2
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 19 тур