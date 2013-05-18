Оливье Ошшен
№25
Нападающий
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Команда
Кайзерслаутерн
Возраст
39
Рост
185
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Вольфсбург
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2
Вольфсбург
2
был в запасе
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Айнтрахт
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1
Айнтрахт
1
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Фортуна
04.05.2013 04 мая 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
3
Фортуна
1
был в запасе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:30
Майнц
0 : 0
Айнтрахт
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
0
Айнтрахт
0
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
был в запасе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:30
Аугсбург
2 : 0
Айнтрахт
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2
Айнтрахт
0
был в запасе
01.03.2013 01 марта 2013 пт 22:30
Айнтрахт
0 : 1
Боруссия
01.03.2013 01 марта 2013 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0
Боруссия
1
был в запасе
22.02.2013 22 февр. 2013 пт 22:30
Фрайбург
0 : 0
Айнтрахт
22.02.2013 22 февр. 2013 пт 22:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
0
Айнтрахт
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:30
Боруссия
3 : 0
Айнтрахт
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:30
минуты: 60' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
3
Айнтрахт
0
минуты: 60' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 0
Нюрнберг
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0
Нюрнберг
0
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:30
Гамбург
0 : 2
Айнтрахт
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
0
Айнтрахт
2
был в запасе
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Хоффенхайм
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
1
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 2
Айнтрахт
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 87'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
0
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 87' / Германия. Бундеслига, 17 тур
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 20:30
Айнтрахт
4 : 1
Вердер
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
Айнтрахт
1 : 3
Майнц
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
1
Майнц
3
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 14 тур
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Айнтрахт
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1
Айнтрахт
1
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Айнтрахт
4 : 2
Аугсбург
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
4
Аугсбург
2
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Айнтрахт
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 58' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
2
Айнтрахт
0
минуты: 58' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 22:30
Айнтрахт
1 : 1
Гройтер Фюрт
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1
Гройтер Фюрт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур