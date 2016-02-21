Симеон Джексон
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Блэкберн
1 : 5
Вест Хэм
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1
Вест Хэм
5
минуты: 59' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Оксфорд
0 : 3
Блэкберн
50'
50'
50'
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
0
Блэкберн
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала