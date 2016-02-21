Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Патрик Шик
Юрий Жирков
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Испания
Россия
Бельгия
Украина
Нидерланды
Португалия
Франция
Италия
Финляндия
Северная Македония
Шотландия
ЦСКА
Арсенал
Краснодар
Зенит
Реал
Манчестер Сити
Барселона
Челси
Крылья Советов
Спартак
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Станислав Черчесов
Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Panini
Неймар
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Симеон Джексон
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Блэкберн
1 : 5
Вест Хэм
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1
Вест Хэм
5
минуты: 59' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Оксфорд
0 : 3
Блэкберн
50'
50'
50'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
0
Блэкберн
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала