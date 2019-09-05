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Карлен Мкртчян
№19
Полузащитник
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Команда
Пюник
Возраст
32
Рост
175
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
19:00
Армения
1 : 3
Италия
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Армения
1
Италия
3
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Греция
2 : 3
Армения
30'
30'
30'
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 55'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Греция
2
Армения
3
минуты: 1' - 55' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Армения
3 : 0
Лихтенштейн
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 76'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Армения
3
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 76' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
26.03.2019
26 марта 2019
вт
20:00
Армения
0 : 2
Финляндия
26.03.2019
26 марта 2019
вт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Армения
0
Финляндия
2
был в запасе
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
Босния и Герцеговина
2 : 1
Армения
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Босния и Герцеговина
2
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур