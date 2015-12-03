Роберт Арзуманян
№5
Защитник
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Команда
Шахтер
Возраст
35
Рост
184
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 17:00
Амкар
2 : 0
ЦСКА
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар
2
ЦСКА
0
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 12:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Рубин
2
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 16:15
Уфа
2 : 1
Амкар
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 17:00
Амкар
1 : 0
Ахмат
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Амкар
1
Ахмат
0
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 19:00
Локомотив
3 : 0
Амкар
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 16:30
Амкар
2 : 1
Мордовия
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Амкар
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
Амкар
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Амкар
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1
Амкар
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 15:00
Амкар
1 : 3
Спартак
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 15:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Амкар
1
Спартак
3
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 17:00
Амкар
1 : 1
Анжи
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар
1
Анжи
1
был в запасе
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 13:30
ЦСКА
2 : 0
Амкар
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
2
Амкар
0
был в запасе
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 14:00
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар
1
Крылья Советов
0
был в запасе
26.07.2015 26 июля 2015 вс 17:00
Рубин
0 : 2
Амкар
26.07.2015 26 июля 2015 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
0
Амкар
2
был в запасе
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Амкар
0 : 1
Краснодар
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Амкар
0
Краснодар
1
был в запасе