Онур Реджер Киврак
№1
Вратарь
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Команда
Трабзонспор
Возраст
33
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Трабзонспор
0 : 1
Легия
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
0
Легия
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур