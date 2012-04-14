Артем Васильев
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
28
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:30
Крылья Советов
2 : 1
Амкар
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Крылья Советов
2
Амкар
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-Лига, 39 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 12:45
Амкар
0 : 1
Спартак
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 12:45
минуты: 1' - 42'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Спартак
1
минуты: 1' - 42' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур