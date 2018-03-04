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Михаил Жабкин
№99
Нападающий
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Команда
Возраст
27
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0
Химки
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Волгарь
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1
Ротор
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тамбов
3 : 1
Волгарь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3
Волгарь
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Волгарь
1
был в запасе
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1
Тюмень
0
был в запасе
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
Волгарь
1 : 1
Авангард
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Авангард
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
Химки
0 : 1
Волгарь
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Химки
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 8 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Волгарь
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Крылья Советов
1
Волгарь
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Волгарь
2 : 0
Луч
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2
Луч
0
был в запасе