Омар Ваде
№12
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 22:00
Лилль
3 : 2
Марсель
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
3
Марсель
2
был в запасе
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Кан
1 : 2
Лилль
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
1
Лилль
2
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Нанси
1 : 1
Лилль
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
1
Лилль
1
был в запасе