Жоао Виктор
№3
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 22:30
Хетафе
1 : 0
Мальорка
7'
7'
7'
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 13:00
Мальорка
2 : 0
Валенсия
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 13:00
минуты: 20' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2
Валенсия
0
минуты: 20' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
Осасуна
1 : 1
Мальорка
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1
Мальорка
1
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 22:59
Мальорка
1 : 0
Реал Сосьедад
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 22:59
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
26.08.2012 26 авг. 2012 вс -:-
Малага
1 : 1
Мальорка
26.08.2012 26 авг. 2012 вс -:-
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1
Мальорка
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2012 19 авг. 2012 вс -:-
Мальорка
2 : 1
Эспаньол
19.08.2012 19 авг. 2012 вс -:-
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2
Эспаньол
1
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 1 тур