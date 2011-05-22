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Николас Мартин Горобсов
№21
Полузащитник
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Команда
Торино
Возраст
31
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Дженоа
3 : 2
Чезена
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1
Интер
2
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Чезена
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1
Чезена
0
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
22:45
Милан
2 : 0
Чезена
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
1 : 1
Чезена
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1
Чезена
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Чезена
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
3
Чезена
1
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0
Сампдория
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
19:00
Удинезе
1 : 0
Чезена
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Чезена
0
был в запасе