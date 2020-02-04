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Джейми Макки
№12
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Возраст
35
Рост
173
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2014/2015
2011/2012
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
23:05
Оксфорд
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Оксфорд
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюкасл Юнайтед
0
Оксфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала