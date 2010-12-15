Лефтерис Сакеллариу
№23
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
Динамо
0 : 1
ПАОК
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
0
ПАОК
1
был в запасе
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
ПАОК
1 : 1
Брюгге
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
ПАОК
1 : 0
Вильярреал
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ПАОК
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Вильярреал
1 : 0
ПАОК
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
1
ПАОК
0
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
ПАОК
1 : 0
Динамо
58'
58'
58'
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 15' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПАОК
1
Динамо
0
минуты: 15' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Брюгге
1 : 1
ПАОК
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
ПАОК
1
был в запасе