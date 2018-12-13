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Виейринья (Аделино Де Фрейташ)
№20
Защитник
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Команда
ПАОК
Возраст
35
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2014/2015
2011/2012
2010/2011
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
ПАОК
1 : 3
БАТЭ
36'
36'
36'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
1
БАТЭ
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Челси
4 : 0
ПАОК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Челси
4
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
1
ПАОК
4
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур