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Витоло (Виктор Бермудес)
№6
Полузащитник
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Команда
Тенерифе
Возраст
37
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2010/2011
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Тоттенхэм
3 : 1
Панатинаикос
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 0
Марибор
67'
54'
67'
54'
67'
54'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
67'
54'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Панатинаикос
1
Марибор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Лацио
3 : 0
Панатинаикос
32'
32'
32'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лацио
3
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 1
Лацио
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 1
Тоттенхэм
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Панатинаикос
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Марибор
3 : 0
Панатинаикос
75'
75'
75'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Марибор
3
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур