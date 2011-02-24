Яцек Келб
№27
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Брага
2 : 0
Лех
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Лех
0
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 21:00
Лех
1 : 0
Брага
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 21:00
минуты: 53' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лех
1
Брага
0
минуты: 53' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала