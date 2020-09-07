Ясмин Бурич
№1
Вратарь
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Команда
Лех
Возраст
34
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Босния и Герцеговина
1 : 2
Польша
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 2 тур
Босния и Герцеговина
1
Польша
2
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Италия
1 : 1
Босния и Герцеговина
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 1 тур
Италия
1
Босния и Герцеговина
1
был в запасе