Никколо Джианнетти
№10
Нападающий
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Команда
Ливорно
Возраст
30
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
Сиена
0 : 0
Торино
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0
Торино
0
был в запасе