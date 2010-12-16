Анестис Арьириу
№16
Полузащитник
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Команда
АЕК
Возраст
33
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
АЕК
0 : 3
Зенит
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕК
0
Зенит
3
был в запасе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Хайдук
1
АЕК
3
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
1
Андерлехт
1
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
50'
50'
50'
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Андерлехт
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Зенит
4 : 2
АЕК
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Зенит
4
АЕК
2
был в запасе