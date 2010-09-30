Тамаш Кульчар
№70
Полузащитник
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Команда
Дебрецен
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Сампдория
1 : 0
Дебрецен
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сампдория
1
Дебрецен
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур