Петер Силадь
№23
Нападающий
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Команда
Дебрецен
Возраст
33
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Сампдория
1 : 0
Дебрецен
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сампдория
1
Дебрецен
0
был в запасе