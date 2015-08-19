Михаэль Шимпельсбергер
№17
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2015 19 авг. 2015 ср 21:45
Рапид
0 : 1
Шахтер
19.08.2015 19 авг. 2015 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Рапид
0
Шахтер
1
был в запасе