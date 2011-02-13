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Фелице Наталино
№57
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Интер
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
1
Интер
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Интер
3 : 2
Палермо
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Палермо
2
был в запасе
03.12.2010
03 дек. 2010
пт
22:45
Лацио
3 : 1
Интер
03.12.2010
03 дек. 2010
пт
22:45
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3
Интер
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:30
Интер
5 : 2
Парма
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
5
Парма
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Интер
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
2
Интер
1
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Лечче
1 : 1
Интер
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1
Интер
1
был в запасе