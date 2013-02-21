Саша Бьеланович
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
ЧФР Клуж
0 : 3
Интер
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЧФР Клуж
0
Интер
3
был в запасе
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
Интер
2 : 0
ЧФР Клуж
89'
89'
89'
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Интер
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала