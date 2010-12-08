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Доминик Кивуву
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
ЧФР Клуж
1 : 1
Рома
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Базель
1 : 0
ЧФР Клуж
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Базель
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
Бавария
3 : 2
ЧФР Клуж
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бавария
3
ЧФР Клуж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
Рома
2 : 1
ЧФР Клуж
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рома
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур