Доминик Кивуву
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
ЧФР Клуж
1 : 1
Рома
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Базель
1 : 0
ЧФР Клуж
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Базель
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Бавария
3 : 2
ЧФР Клуж
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бавария
3
ЧФР Клуж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
Рома
2 : 1
ЧФР Клуж
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рома
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур