Мартин Выскочил
№29
Полузащитник
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Команда
Спартак
Возраст
38
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Марсель
1 : 0
Жилина
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Марсель
1
Жилина
0
был в запасе
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 19:30
Спартак
3 : 0
Жилина
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 19:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Спартак
3
Жилина
0
был в запасе