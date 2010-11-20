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Пьер Санья
№95
Защитник
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Команда
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нанси
2
Валансьен
0
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Брест
1 : 0
Валансьен
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
1
Валансьен
0
был в запасе