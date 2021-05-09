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Лайвен Курзава
№20
Защитник
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Команда
ПСЖ
Возраст
28
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 36 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
18:00
ПСЖ
2 : 1
Ланс
01.05.2021
01 мая 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
2
Ланс
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
60'
60'
60'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
ПСЖ
4
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
88'
88'
88'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
70'
70'
70'
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
70'
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3
Брест
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
0
Лион
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
13'
13'
13'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
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