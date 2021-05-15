Денис Кутин
№64
Защитник
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Команда
Армавир
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур