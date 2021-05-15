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Денис Кутин
№64
Защитник
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Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур