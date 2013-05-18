Фелипе Рамос
№26
Вратарь
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Команда
Депортиво
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2013 18 мая 2013 сб 19:00
Хетафе
0 : 1
Валенсия
18.05.2013 18 мая 2013 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
0
Валенсия
1
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс -:-
Осасуна
0 : 1
Валенсия
09.12.2012 09 дек. 2012 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0
Валенсия
1
был в запасе