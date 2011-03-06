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Гонсало (Гонсало Гуттьерес)
№31
Вратарь
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Команда
Возраст
33
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Спортинг
2 : 0
Хетафе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
2
Хетафе
0
был в запасе
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
Хетафе
1 : 1
Атлетико
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1
Атлетико
1
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
Эркулес
0 : 0
Хетафе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0
Хетафе
0
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Хетафе
0 : 1
Расинг
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0
Расинг
1
был в запасе
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:00
Хетафе
0 : 2
Малага
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0
Малага
2
был в запасе