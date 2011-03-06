Гонсало (Гонсало Гуттьерес)
№31
Вратарь
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Команда
Возраст
33
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
Спортинг
2 : 0
Хетафе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
2
Хетафе
0
был в запасе
02.03.2011 02 марта 2011 ср 22:00
Хетафе
1 : 1
Атлетико
02.03.2011 02 марта 2011 ср 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1
Атлетико
1
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
Эркулес
0 : 0
Хетафе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0
Хетафе
0
был в запасе
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Хетафе
0 : 1
Расинг
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0
Расинг
1
был в запасе
23.09.2010 23 сент. 2010 чт 21:00
Хетафе
0 : 2
Малага
23.09.2010 23 сент. 2010 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0
Малага
2
был в запасе