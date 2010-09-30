Томас Хинум
№18
Полузащитник
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Команда
ЛАСК
Возраст
33
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Рапид
1 : 2
Бешикташ
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рапид
1
Бешикташ
2
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Порту
3 : 0
Рапид
40'
40'
40'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Порту
3
Рапид
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур