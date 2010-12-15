Кристоф Заурер
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Бешикташ
2 : 0
Рапид
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
2
Рапид
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
Рапид
1 : 3
Порту
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рапид
1
Порту
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Рапид
1 : 2
ЦСКА
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рапид
1
ЦСКА
2
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
ЦСКА
0 : 2
Рапид
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ЦСКА
0
Рапид
2
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Рапид
1 : 2
Бешикташ
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рапид
1
Бешикташ
2
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Порту
3 : 0
Рапид
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Порту
3
Рапид
0
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур