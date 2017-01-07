Николао Думитру
№12
Нападающий
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Команда
Химнастик
Возраст
29
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Ноттингем Форест
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиган Атлетик
2
Ноттингем Форест
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Кубок, 1/32 финала