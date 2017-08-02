Кевин Констан
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 19:00
Сьон
1 : 1
Судува
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сьон
1
Судува
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд