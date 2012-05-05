Эдвард Офере
№9
Нападающий
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Команда
Данди Юнайтед
Возраст
35
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2
Лечче
1
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 13:30
Лечче
3 : 4
Милан
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 13:30
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3
Милан
4
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
Дженоа
0 : 0
Лечче
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0
Лечче
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 7 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
Сиена
3 : 0
Лечче
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
3
Лечче
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Лечче
1 : 2
Аталанта
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1
Аталанта
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Лечче
0 : 2
Удинезе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0
Удинезе
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур