Вальтер (Валтер Энрике Да Силва)
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
31
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2011 05 мая 2011 чт 22:05
Вильярреал
3 : 2
Порту
05.05.2011 05 мая 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Вильярреал
3
Порту
2
был в запасе
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 22:05
Порту
5 : 1
Вильярреал
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Порту
5
Вильярреал
1
был в запасе
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
Порту
5 : 1
Спартак
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Порту
5
Спартак
1
был в запасе
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Севилья
1 : 2
Порту
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Севилья
1
Порту
2
был в запасе