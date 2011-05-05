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Вальтер (Валтер Энрике Да Силва)
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
05.05.2011
05 мая 2011
чт
22:05
Вильярреал
3 : 2
Порту
05.05.2011
05 мая 2011
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Вильярреал
3
Порту
2
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
22:05
Порту
5 : 1
Вильярреал
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Порту
5
Вильярреал
1
был в запасе
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
Порту
5 : 1
Спартак
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Порту
5
Спартак
1
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
Севилья
1 : 2
Порту
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Севилья
1
Порту
2
был в запасе